紐約州新冠肺炎確診病例數突破10,000人，成為美國疫情最慘重的地區，紐約州長郭謨（Andrew Cuomo）表示，當地病例數激增，主要在於紐約病毒檢測比其他地區還要多，不過他也悲觀預期，幾個月內紐約將會有8成人口感染，相當於1,560萬人。

紐約州新冠肺炎確診人數破萬，州長郭謨表示，病例激增，主要在於紐約州病毒檢測的人數較多，不過他也悲觀預期，幾個月內，紐約將會有1,500萬人感染。

綜合美國國家廣播公司新聞網（NBC News）、香港《南華早報》報導，紐約州昨（21）日單日激增3,254例新冠肺炎確診病例，截至當地時間周六上午，一共有10,356人感染，死亡人數上升至56人。

當中紐約市疫情最為嚴峻，單日激增1,803例確診，累計6,211人染疫，先前爆出猶太教堂群聚感染的郊區韋斯切斯特郡（Westchester County）的新增病例數已出現趨緩現象，反而是長島的病例數不斷增加。

目前，紐約州的確診人數超越全美各州，甚至占了該國一半以上確診人數，紐約州長郭謨坦承，紐約確實遇到問題，但他也強調，病例數暴增，是因為紐約州的病毒檢測人數比其他州都來的多，目前，紐約州一共檢測45,437人，相較之下，同樣是疫情重災區的加州及華盛頓州分別只有檢測23,200人及23,343人。他說，新增病例數只反映了做了多少病毒檢測，並不是反映病毒散播的速度。

除此之外，郭謨昨日也悲觀預測，紐約州將會有40%至80%人口受到感染，相當於接下來幾個月內，將會有1,560萬人感染新冠肺炎。他說，目前唯一的問題是，疫情會傳播得多快，以及我們能否讓疫情趨緩，好讓醫院能夠負荷。

紐約州目前有1,603名新冠病患住院治療，相當於所有患者中的15%。郭謨說，目標是讓現有的50,000張病床快速擴充至75,000張。

(中時電子報)