據大陸國家衛健委官網消息，3月21日0—24時，31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團報告新增確診病例46例，新增死亡病例6例(湖北5例)，新增疑似病例45例。

當日新增治癒出院病例504例，解除醫學觀察的密切接觸者1110人，重症病例減少118例。

截至3月21日24時，據31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例5549例(其中重症病例1845例)，累計治癒出院病例72244例，累計死亡病例3261例，累計報告確診病例81054例，現有疑似病例118例。累計追蹤到密切接觸者687680人，尚在醫學觀察的密切接觸者10071人。

湖北新增確診病例0例(武漢0例)，新增治癒出院病例490例(武漢463例)，新增死亡病例5例(武漢4例)，現有確診病例5224例(武漢5143例)，其中重症病例1812例(武漢1794例)。累計治癒出院病例59432例(武漢42354例)，累計死亡病例3144例(武漢2508例)，累計確診病例67800例(武漢50005例)。新增疑似病例0例(武漢0例)，現有疑似病例0例(武漢0例)。

3月21日0—24時，新增報告境外輸入確診病例45例(上海14例，北京13例，廣東7例，福建4例，江蘇2例，河北、浙江、江西、山東和四川各1例)。截至3月21日24時，累計報告境外輸入確診病例314例。

(旺報 )