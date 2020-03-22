中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳日前證實同為醫師的兒子3月4日曾出國，但均依規定辦理，今爆出在2月下旬衛福部下達醫護出國禁令後，張的兒子依舊赴美看NBA球賽，且高調在機場、球場打卡，還在臉書將矛頭對準指揮中心，痛罵禁止出國的命令牴觸《憲法》，他不在乎外界的亂批一通。

感染科專家、台大副校長張上淳上周五（20日）被爆兩個擔任醫師的兒子分別於3月4及14日赴美，當天張上淳澄清，原訂14日出國的兒子已取消行程，至於4日出國的兒子，因當時兒子要去的國家尚未發布旅遊警示，因此未違反規定。

熟悉內情人士說，張上淳兩個兒子分別在台大感染科和胸腔內科擔任住院醫師，屬防疫最前線，2月23日衛福部對醫事人員下達出國禁令後，雖然只有禁止旅遊疫情建議第三級「警告」地區，第一級「注意」、第二級「警示」地區，因公務且經所屬醫院准許，還是可以前往，但絕大多數的醫護人員都取消出遊行程、賠錢了事，即使遞出假單，最後也會被勸退。

權威消息來源說，張上淳3月4日出國的兒子在感染科擔任住院醫師，雖然出國是經台大內部審查同意，但在院內幾乎全部取消出國行程的情況下，張的兒子不僅在機場及NBA球場高調打卡，當國內掀起批評聲浪時，他還在臉書矛頭對準指揮中心，痛批限制出國的命令違反《憲法》，沒有效力。

根據讀者獨家提供給《中時電子報》的臉書原文，張上淳的兒子直言「不管外界罵什麼，這是一個自由的國家，你可以亂批一通、放屁亂講，但我並沒有違法，更沒有違反這個『愚蠢』的命令。」

他還批，無助的老人想要阻擋疫情蔓延，但這是無效的，因為科學與政治無法併存。

據透露，張上淳任職台大感染科的兒子目前還在居家檢疫，尚未上班。

(中時電子報)