據美國約翰斯·霍普金斯大學發佈的即時統計資料顯示，截至北京時間22日8時13分，全球新冠肺炎確診病例累計超過30萬例，死亡病例接近1.3萬例。

當前，歐美疫情仍舊快速蔓延。其中，義大利病例突破5萬例，總理孔特要求全國停止所有非必要的生產活動。美國、西班牙、德國、伊朗四國21日確診數字突破2萬例。此外，亞歐、拉美等多國首次出現死亡病例，各國進一步加強了防控力度。

據義大利新冠肺炎疫情新聞中心21日最新消息，義大利病例累計增至53578例，4825人死亡。較20日單日新增新確診病例6557例，新增死亡病例793例，均系疫情發生以來單日最大增幅。

當地時間21日晚，義大利總理孔特通過社交媒體直播宣佈，為了儘快遏制疫情蔓延，全國停止所有非必要的生產活動，在非必要情況下應實行遠端辦公。此外，他還強調超市仍將繼續營業，民眾不要排長隊搶購食品。

21日，美國、西班牙、德國等國新增病例仍持續攀升，當天均突破2萬例。約翰斯•霍普金斯大學統計顯示，截至當地時間21日晚8時13分，美國新冠肺炎確診病例達到25493例。

(旺報 )