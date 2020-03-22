韓國的確診人數曾是世界第二多，為何現在反而受到海外讚揚？(影／取自Creatrip 韓國旅遊YouTube)

南韓因為大邱市爆發教會集體感染，導致新冠肺炎確診數直線攀升，一度成為世界第二多的確診國家，不過近來疫情有趨緩跡象，但總統文在寅仍表示「不能掉以輕心」，不過YouTube頻道「Creatrip 韓國旅遊」，則特地拍影片表示，韓國防疫受到讚賞的主因。

現在新冠肺炎疫情在歐美大爆發，尤其是義大利，死亡人數已超過大陸，對此，「Creatrip 韓國旅遊」表示，義大利和韓國同樣在1月底出現首位感染者，並以特定地區為中心感染，但兩國採取完全不同的應對方式，義大利是發生初期廣泛檢測，之後以有症狀的人主要檢查對象，並封閉有確診病患的地區。

而相反的，南韓則是擴大檢測對象，每天約檢查2萬人，連英國路透社都對南韓積極應對給予高度評價，BBC也稱可做為榜樣，那是因為南韓檢查非常迅速，快速開發檢測試劑，並以drive-through、walking-through方式檢測，walking-through就是檢測者在特殊棚裡，醫療人員在外面，只有手入內檢測的方式，大幅降低感染風險，drive-through則是在自己車內接受檢測。

另外，南韓大多數人盡量減少外出，若要出門也會戴口罩，並透明化公開確診者動線，這些都是有效防疫的主因，不過「Creatrip 韓國旅遊」也認為，現在還是要小心謹慎，不要鬆懈。

(中時電子報)