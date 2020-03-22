美國新冠肺炎確診人數突破23,000人，夏威夷政府昨（21）日宣布，自26日起，所有入境夏威夷旅客須強制隔離14天，成為美國第一個施行這類入境管制的州。

夏威夷新冠肺炎疫情。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，夏威夷州長伊藝（David Ige）昨日宣布，自26日凌晨零時1分起，所有入境夏威夷的旅客，包含夏威夷居民，都必須強制隔離14天。

伊藝表示，感謝大家對夏威夷的喜愛，但是此時此刻，夏威夷必須團結對抗病毒。他說，即便限制入境可能重創夏威夷經濟，但這是非常必要的措施，違反規定者可能被罰5,000美元（約新台幣15萬元）罰金以及一年有期徒刑。

夏威夷是全美第一個執行這類入境限制措施的州。

美國總統川普日前才宣布禁止所有來自歐洲申根地區以及英國、愛爾蘭的旅客入境美國，期限維持30天。根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）官網公告，除了申根地區、英國及愛爾蘭，另外來自大陸、伊朗的旅客也禁止入境美國。

(中時電子報)