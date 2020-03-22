高中職抽排風設備及空調系統在改善後。（教育部提供）

108課綱重視學生動手做的學習過程，但許多高中職的實習場域卻顯得老舊，不利於學生學習。教育部國教署從107年起動老舊實習場域翻新再造計畫，至今累積投入2億6仟萬元，協助76所高中職翻新改造老舊的實習場域，讓學生在更優質的環境中學習。

教育部國教署指出，台灣地震、風災頻繁，且氣候多雨潮濕，加上多數高中職實習場域建築物較為老舊，長年的高溫、高濕度環境，地板(面)、天花板、隔間、內外牆面、通風、照明、排水及消防等設施設備常有損壞情形，並容易因滲漏水導致室內牆面產生壁癌，除影響電線管路壽命，也危害建築物結構安全，影響教學與學習品質。

屏東縣國立內埔農工電機科館大樓於1981年興建完成，因使用年限達37年，缺乏經費修繕，外牆老舊、頂樓屋瓦剝落及漏水問題、影響結構安全，內牆壁癌情形嚴重，安全堪憂。因此學校向教育部國教署提出補助計畫，透過外牆拉皮及改善屋瓦剝落和漏水，已有效改善實習環境。

新竹縣國立關西高中設有中西餐烹飪實習工場，內外牆面磁磚原本嚴重脫落，抽排風設備、空調系統老舊、崗位工作檯動線不佳，學校藉由本計畫加以改善，讓學生在更安全且健康的環境中實習，也提升了學習興趣。

教育部國教署說，本計畫讓許多學校的老舊實習空間煥然一新，也更落實十二年國教新課綱技職教育務實致用、營造友善學習環境空間等精神。未來仍將持續爭取編列相關經費，協助更多學校改善老舊實習場域，營造更安全優質的教學環境。

(中時 )