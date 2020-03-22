2名汽車慣竊21日在台北市士林區偷一輛自小客車後，遭警方發現人車位於新北市蘆洲現蹤，當警方趕往現場遭時，竊賊拒捕開車逃逸，過程中沿路連撞3輛汽車與13輛機車，造成3位民眾受傷送醫，最後2名瘋狂飛車竊賊遭到圍捕落網。

2名瘋狂飛車竊賊躲警追捕，連撞衝撞13汽機車造成3民眾受傷。(戴志揚翻攝)

據了解，士林分局後港派出所於21日下3時許，受理一位慌張民眾報案自小客車於士林區福港街149巷停車格遭竊，派出所立即調閱周遭錄影監視器，發現竊嫌竊取該車後往新北市蘆洲區方向逃逸。

警方立刻出動警網前往新北市蘆洲區擴大調閱錄影監視器追查，發現該車停放於蘆洲區民權路，警網立刻趕往現場，抵達時竊嫌發現員警出現，立即加速飛車逃逸逃逸，在逃亡過程中，2名竊賊不顧民眾安全，沿途連續擦撞路旁3輛汽車及13輛機車，造成陳姓、廖姓與顏姓3名民眾受傷，經送市立三重醫院與北市新光醫院診治無生命危險

隨後警網一路尾隨至蘆洲區中央路，2名飛車賊棄車逃逸，立即下車進行圍捕，順利將林姓與張姓犯嫌逮捕到案。警方訊後依竊盜與毒品危害防制條例等罪移請臺灣新北地方檢察署偵辦。

(中時電子報)