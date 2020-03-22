一名林經理，長期服用降血脂藥，但因工作應酬大宴小燕不斷，擔心自己的血脂飆高，因此同時大量食用市售訴求降膽固醇產品，想達到快速降低血脂的效果，沒想到卻出現肌肉無力、深茶色尿，被診斷出是橫紋肌溶解症，經治療後才改善。

藥害救濟基金會指出，近年備受民眾喜愛的紅麴，因可能有助於降低血中總膽固醇，不少人趨之若鶩。然而，根據文獻指出，紅麴醱酵過程中所產生的紅麴菌素（Monacolin K）與statin類降血脂藥(lovastatin)結構類似，雖可以減少膽固醇合成，但與降血脂藥物併用會增加發生肌病變等不良反應的風險，如出現深茶色尿、肌肉酸痛與無力，嚴重時可能導致橫紋肌溶解症等危險。

此外，葡萄柚汁會與許多藥物發生交互作用，其中也包含atorvastatin, lovastatin及simvastatin等降血脂藥物。由於葡萄柚汁會抑制體內酵素CYP3A4活性，降低藥物的代謝，進而增加藥物血中濃度與藥效，因此併服也可能提高statin類藥物不良反應發生的風險。

除了上面所提到的兩種食品外，應避免同時食用的就是—燕麥。燕麥中的燕麥麩（Oat Bran）含水溶性纖維β-聚葡萄醣（β-glucan），有助於降低血中低密度脂蛋白膽固醇；但是燕麥麩內的高纖維會使statin類降血脂藥物，在腸胃道的吸收率下降，影響藥效。因此，建議吃完燕麥食品後，至少要間隔2~4小時，再服用降血脂藥物。

想恢復正常血脂，藥害救濟基金會建議，要從日常生活同步進行調整。飲食可多攝取蔬果、全穀類食品、減少鹽份的攝取、改喝低脂牛奶及優格；烹煮食物時，可選用葵花籽油或橄欖油，避免攝取過多的飽和脂肪酸、反式脂肪，以降低血中低密度脂蛋白膽固醇；此外，也可以透過規律的有氧運動，進行體重控制，增加血中的高密度脂蛋白膽固醇。

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(中時電子報)