新冠肺炎疫情蔓延全球，其中義大利成為大陸境外疫情最嚴重的國家，截至今（22日）上午，已累計確診5萬3578例，4825人死亡。對此，一名站在最前線、來自英國的護士康納表示，當地的墓地30分鐘就會有人被下葬，病患只要一死，病床馬上被另外一個人取代，人流根本無止盡。

根據英國《鏡報》報導，來自英國的護士康納（Connor McAinsh）站在義大利醫療的最前線，與新冠病毒對抗搶人，但狀況相當不樂觀。康納指出，一旦死者離開病床，馬上就會被下一個為自己生命而戰的人取代，太多人湧入醫院，導致醫療根本不堪重負，人流永無止盡。

醫護人員全力搶救。

康納說，死亡率上升之快，進入醫院的人源源不斷，一旦有人新病床，或者有其他患者轉院，空下來的床位馬上會接收新的患者，「由於與患者一對一的情況越來越少，你根本不會知道你的病患有誰或是誰，只知道病患的總數是多少。」病患多到連走廊都是，令人相當不安。

康納沉重指出，除了醫院內的亂象，醫院外的情形也很慘；他表示，因為死者太多了，墓地根本無法應付，只能先在醫院外面勉強搭個帳篷做為緩衝、停屍間，好讓他們可以進行每30分鐘一次的埋葬工作。康納說，通常患者與家屬生前最後一面是在救護車上，再次見面時，可能已是喪禮。

而身為英國人的康納沉重表示，透過義大利疫情的慘況，呼籲英國人民要重視，千萬不要低估新冠病毒所帶來的威脅，要認真對待。

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(中時電子報)