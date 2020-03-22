中國人民銀行副行長陳雨露3月22日在國新辦就應對國際疫情影響，維護金融市場穩定有關情況舉行的發布會上表示，目前大陸宏觀經濟運行平穩，總供給和總需求基本平衡，所以不存在長期通脹或者長期通縮的基礎。

陳雨露表示，應當說疫情對供給的影響、對通脹的影響可能還會短期持續一段時間，但隨著大陸疫情防控形勢在持續向好，國民經濟工覆產覆業持續的到位，短缺商品的供給生產會逐漸跟上來，物價整體的形勢將會逐漸趨於緩和，在二季度、三季度、四季度預計會出現逐季下降的態勢。物價根本上能不能夠穩定，還是取決於我們的經濟基本面。

談及未來貨幣政策，陳雨露表示，2020年穩健的貨幣政策會更加註重靈活適度，要根據疫情發展來把握好政策出台的力度、節奏和重點，總體上M2增長和社會融資規模的增速與名義GDP增速要基本匹配。因此既要保持物價基本穩定，同時又能夠防範信用收縮的風險，和經濟下行出現疊加共振，正確的處理好穩增長，把握風險和控通脹的綜合平衡關系。

陳雨露表示，對中國人民銀行法規定，大陸貨幣政策的最終目標是保持貨幣幣值的穩定，以此促進經濟增長。所以貨幣政策首要任務是要保持幣值穩定，既要保持對內物價水平的穩定，又要保持對外人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。物價涉及到人民群眾，涉及到百姓的衣食住行，人民銀行在貨幣政策的制定和執行過程當中，始終對此高度重視。

(中時 )