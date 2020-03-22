高雄市美濃區福美路旁山區21日傍晚發生山火火警，火勢向上延燒5公頃，高雄市消防局第六大隊接獲報案後，出動美濃、旗山、杉林、六龜4個分隊8車搶救，截至昨晚9時已無延燒民宅疑慮，22日清晨由空勤總隊申請的一輛直升機持續撲滅零星火勢，上午10時30分整個火勢撲滅，無人受傷，起火原因仍待調查中。

高雄市副市長陳雄文昨天正好有公務行程經過案發地點，遂連同美濃區鍾炳光區長、朱信強議員、鍾易仲議員、消防局黃江祥局長至現場勘查並致贈茶水點心慰勞現場警義消搶救人員。

消防局第6大隊副大隊長陳俊宏表示，案發地位於美濃福美路478號旁山，轄區美濃分隊見狀，立即請求支援並出水線控制火勢，將靠近民宅的多處火點撲滅，由於現場山壁陡峭，仍有部分火點無法接近，因此22日向空勤總隊申請一輛直升機支援，清晨6時30分從台東機場起飛後，多次進行灑水作業，已於上午10時30分將零星火源均撲滅。

陳俊宏說，火警發生原因仍在調查釐清，不排除與焚燒紙錢或放鞭炮有關。他並提醒民眾，現正值清明掃墓前夕，掃墓人潮逐漸增多，呼籲民眾星星之火可以燎原，應遵守「人離火熄」之原則，隨身攜帶簡易滅火水源，避免危害公眾安全。

(中時 )