國民黨立委吳斯懷書面質詢被發現寫「法理上並不能算是對我國有顯著的挑釁意味」，遭外界砲轟，國民黨內也罵聲連連。吳斯懷今天發聲明，遭特定媒體及人士刻意斷章取義擴大解釋，他深表遺憾。

吳斯懷表示，正因為共機近來多次接近或繞經我「防空識別區」，造成台灣民眾心理的恐慌，所以他特別提醒國防部，應更重視共軍在出海作戰操演中所展現的聯合作戰序列，及同時飽和攻擊的能力，與對台海防衛作戰影響深遠的威脅。

吳斯懷說，守土保國是國軍當然之責，故吳斯懷委員建議有關在有效監偵全程掌控共機的情況下，宜考量有無必要每次都發布相關訊息，避免因過度而引發社會及民眾不必要的緊張。對國防部判定是「針對性訓練、非僅繞經或無害通過、是具體的『挑釁、威脅』」，所以他尊重專業的情報判斷。

對國民黨就此事回應，吳斯懷也說，共機此時在台海周邊實施長航遠訓，不但無助兩岸和平與區域穩定，反更增加台灣人民及社會的反感，加大軍事誤判風險，共軍應有所收斂，他深表認同。

(中時 )