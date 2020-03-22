大陸國務院新聞辦公室22日舉行新聞發布會，有關國際股市波動的問題，中國證券監督管理委員會副主席李超表示，在當今全球經濟化的情況下，國際金融市場的這種波動對大陸金融市場的影響，應該說是有其必然性的，是必然的，但同時也是正常的。

李超稱，國際市場對A股的直接影響有兩個方面。一個是，對投資者心理層面的影響，也就是境外的這種恐慌心理對境內投資者心理的影響，第二個是資金流動層面的，從目前情況看，經歷過短期的波動，但目前來看相對比較平穩，比較理性。從資金流動情況來看，應該說對A股整體市場的影響不是非常大，總量也不大。

面對影響，為什麽我們的市場相對還是比較穩定？波動還比較小？李超表示，剛才在介紹情況的時候也講到這個部分內容，比如說堅持資本市場改革，實際上提前做了一些工作，下了一些先手棋。這對金融體系資本市場的風險也有一些緩釋和緩解。同時，也得益於下面兩個因素。

第一，從A股市場內在結構看，現在A股市場的估值還是比較低的。上證綜指的市盈率不超過12倍，上證50的市盈率更低，還不到9倍。所以無論是跟國際金融市場橫向的比，還是跟我們股市歷史的縱向比，都是比較低的，投資價值應該是顯現的。同時，A股市場的流動性相對比較充裕，A股的風險相對來講比較低。

李超表示，從這個A股市場面臨的這個宏觀大環境來看，大陸的疫情防控應該說，目前跟境外的形勢處於不同的階段，疫情對A股市場的影響已經逐步得到了消化。

大陸國務院新聞辦公室22日舉行新聞發布會，有關國際股市波動的問題，中國證券監督管理委員會副主席李超表示，在當今全球經濟化的情況下，國際金融市場的這種波動對大陸金融市場的影響，應該說是有其必然性的，是必然的，但同時也是正常的。

李超稱，國際市場對A股的直接影響有兩個方面。一個是，對投資者心理層面的影響，也就是境外的這種恐慌心理對境內投資者心理的影響，第二個是資金流動層面的，從目前情況看，經歷過短期的波動，但目前來看相對比較平穩，比較理性。從資金流動情況來看，應該說對A股整體市場的影響不是非常大，總量也不大。

面對影響，為什麽我們的市場相對還是比較穩定？波動還比較小？李超表示，剛才在介紹情況的時候也講到這個部分內容，比如說堅持資本市場改革，實際上提前做了一些工作，下了一些先手棋。這對金融體系資本市場的風險也有一些緩釋和緩解。同時，也得益於下面兩個因素。

第一，從A股市場內在結構看，現在A股市場的估值還是比較低的。上證綜指的市盈率不超過12倍，上證50的市盈率更低，還不到9倍。所以無論是跟國際金融市場橫向的比，還是跟我們股市歷史的縱向比，都是比較低的，投資價值應該是顯現的。同時，A股市場的流動性相對比較充裕，A股的風險相對來講比較低。

李超表示，從這個A股市場面臨的這個宏觀大環境來看，大陸的疫情防控應該說，目前跟境外的形勢處於不同的階段，疫情對A股市場的影響已經逐步得到了消化。

(中時 )