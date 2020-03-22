國民黨新黨主席江啟臣上任後，將開陸續推動黨內再造、黨務革新。因2020大選時任總統候選人韓國瑜飽受抨擊，使網路聲量成為最備受關注的部份。國民黨台北市議員徐巧芯，近日受訪時表示，「網路攻防與現實朋友互動的邏輯是完全不同的」，並解釋如何讓韓不輕易被罷免。

徐巧芯近日接受港媒《中評社》專訪，被問及「如何因應綠營網軍鋪天蓋地的攻擊和抹黑？」她表示，「當負面議題發酵、網路霸凌噴發，放著淡化冷卻3天，大概鋒頭就過去了」。網路的邏輯是「要死一起死、要好一起好」，若Ａ(國民黨人)有理由被攻擊，其他藍營政治人物在網路上發聲、去救，只是所有人一起死而已，甚至不會互幫、反而相害。

她重申，作為守方「要盡可能地讓好的那一面放大成版面」，「攻擊的就不要理，這種網路霸凌、負面攻擊很快就會過去。若有其他事件、事證加進來、大家一窩蜂去救，就會像滾雪球般越滾越大、受傷的人越來越多」。徐強調，國民黨打團體戰，就像打籃球每個人有角色、特色，新一代的團體戰是有特色的團體戰，而非僅掛國民黨招牌。應將其加總活用達到最大效果。

值得注意的是，未來國民黨如何應對網路輿論？她以罷韓為例指出，阻「罷韓」議題最重要的是幫韓國瑜宣傳政績，不需過度理會網友說法或抨擊，她強調，罷韓最後將會是組織戰。現在最要緊的是讓不喜歡韓的高雄市民有「沒有要到罷免程度」的想法，讓一些人都開始猶豫，來達成高雄的「內部行銷」。

(中時電子報)