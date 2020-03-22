大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進在微博上撰文，文中指出，新冠肺炎在武漢與全大陸目前本土病例已清零，但隨之而來的壓力是，要再防堵新的疫情出現。環時總編胡錫進認為，這是好事，會讓各地政府隨時保持警惕，並嚴防境外輸入的可能。

但胡錫進坦承指出，萬一有地方又出了新病例怎麼辦？沒有什麼“怎麼辦”的選擇，該做的就是立即如實向社會通報。在任何地方都必須杜絕因守住不新增病例的壓力轉變成瞞報的動機。一旦有那樣的事情出現，將是對官方信譽的重創。這比新增幾個病例糟糕多了。

胡錫進說，人們最不能接受的是瞞報。有些人擔心這會成為輿論場的心理暗示，使得任何這方面的消息不論真假都會成為焦點。這種情況下，地方政府在發生新病例時通報得稍微慢了點，甚至是正常範圍內的情況研判，拖得時間稍長了點，都可能引來“瞞報”的猜忌。

胡錫進呼籲，現在最重要的就是能夠第一時間迅速的回報病例、杜絕瞞報的動機。

(中時 )