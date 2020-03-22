北市張姓、林姓2名毒蟲在士林區後港街行竊1輛喜美轎車，企圖到新北市蘆洲犯案，21日下午警方發現轎車停靠在新北市民權路，但毒蟲擔心車上毒品被警方發現，不顧員警盤查即駕車逃逸，沿途衝撞3輛汽車、13輛停靠路邊的機車，又波及3名路人，最後衝進路邊店面內動彈不得，警方將人逮捕依竊盜罪、毒品危害防制條例送辦。

2名竊賊偷車後遭警追趕，連撞16車後遭逮。(李文正翻攝)

昨下午3點多，警方接獲民眾報案，指稱自己停放在停車格的轎車遭竊，警方立刻從監視器，發現轎車停放在蘆洲區民權路，當後港派出所警車靠近時，嫌犯自知除了竊車外，車上還有毒品，立刻轎車逃逸企圖甩開警車。

44歲張嫌車上載著47歲林嫌，連車門都來不及關即在路上蛇行，而警方則鳴放警笛緊跟在後，張嫌沿途擦撞3輛汽車，撞擊停放在路邊的機車，波及3名路人，所幸行人僅擦挫傷並無大礙，2嫌逃亡300公尺後，張嫌的轎車失控撞入路邊店家內，車輛擋風玻璃破裂動彈不得，竊嫌下車狂奔數百公尺，警方經由熱心民眾協助順利將2人制伏。

警方從竊嫌車上起出施用過的海洛因針筒，以及1小包的安非他命，訊後依照竊盜等罪移送檢方偵辦。

(中時 )