負責戍守大台北地區的陸軍6軍團關渡指揮部，今年1月間有6名幕僚軍官，趁過年前外宿散步假前間，相約集體前往台北市林森北路某有女陪侍的禮服酒店飲酒做樂，遭到內部檢舉，經過陸軍保防監察單位調查後屬實，陸軍立刻做出懲處，將涉足不正當場所的6名軍士官記大過調職，並研議列為汰除人員。

這場被關渡指揮部內部戲稱為「大台北5木作戰區汗光演習」的聚會，是發生在今年1月中旬，包括關渡指揮部情報科、後勤科、人事科等6名單位軍士官，因為同時放外散假，於是相約集體前往北市林森北路酒店某禮服酒店尋歡，期間還有女子陪侍。

過程雖然秘密，但消息還是傳開而遭到內部檢舉，經陸軍司令部主動派員進行調查後屬實，於是立即召開人評會進行懲處，涉足不正當場所的6名軍士官，都記大過懲處並調離現職，軍方為端正風氣，還研議要進行汰除。

陸軍6軍團指揮部表示，所屬關渡地區指揮部陳姓等少數幹部，於今年1月中外散（宿）期間，涉足不正當場所；單位獲悉後，即秉「毋枉毋縱」原則，主動實施調查，並對違紀人員依《陸海空軍懲罰法》及《國軍軍風紀維護實施規定》，各核予行政重懲，列為汰除對象。

第6軍團強調，該案後續將援引為例，持恆加強軍法紀教育及人員查考，以端正部隊風氣，確維軍譽。

(中時電子報)