衛福部官網目前公布資訊，嘉義縣市零確診。（截圖自衛福部）

網路流傳嘉義市一家草魚粥店老闆染疫，市府衛生局已澄清嘉義市零確診，警方並循線查獲嘉義縣水上鄉王姓男子轉傳這則假訊息，王男供稱是「好意提醒親友」，警方22日依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》、《傳染病防治法》罪嫌移送嘉義地方檢察署偵辦。

嘉義市政府警察局第一分局北興派出所21日受理民眾舉發，在手機LINE群組收到轉傳截圖內容「嘉義有人確診了欸」、「綠土整個大變天」、「確診的還是○○○草魚粥的老闆」、「你們最近別去那裡吃飯」、「老闆去一趟美國回來就中了」等不實訊息。

警方循線查獲年約40歲王姓男子利用LINE轉傳、散布這則假訊息，王男到案供稱，與這家草魚粥老闆不認識，因在LINE看到這則訊息截圖，未經查證，即轉傳貼文至手機內各個群組，只是好心想提醒身邊的親朋好友。

警一分局分局長蘇玉坪表示，疫情訊息以中央流行疫情指揮中心所公布的訊息為準，散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，可處3年以下有期徒刑、或新臺幣300萬元以下罰金，呼籲民眾不要散播、傳送未經查證之不實假訊息，以免觸法。

(中時 )