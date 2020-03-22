《翻爆旺美食》動動手指宅配到你家 精選居家防疫美食

◎速食麵推陳出新 宅在家自給自煮

據外部調查，速食麵（包括泡麵、快煮麵等）市場自從2016年產值突破百億大關以來，產值連續4年成長，而其中在2016年快煮麵約占2成，到了2018年已超過3成，無論是「健康又好吃」的快煮麵，還是「口味多又方便」的泡麵，都隨之水漲船高。

◎豐園包子店 美味宅配到家

包子話題因高雄市長韓國瑜愈來愈夯，說到板橋的包子，不得不提位於公館街的豐園包子，每天中午新鮮出爐，吸引許多民眾前來排隊，為得就是要品嘗店內招牌包子與饅頭，店內肉包口味眾多，高麗菜、酸菜、甚至是韓式泡菜或起司洋蔥肉包，玲瑯滿目種類讓人都想帶回家。

◎新港阿祥香腸 虎爺也愛呷

「阿祥香腸攤」位於嘉義縣新港鄉馬路邊，賣的是尋常烤香腸和大腸包小腸，不起眼的小攤子僅開張3、4年，卻是在地人口中傳承3代老滋味，有信眾因太愛吃阿祥家的香腸，拜奉天宮虎爺時，還會特別準備老店的生香腸，供奉在神案前，久而久之，「虎爺愛吃阿祥香腸」說法不脛而走，為小攤增加些許神氣。

◎巷子李麵手作水餃 饕客一吃就上癮

水餃是外省人的食物，巷子李麵老闆李春台過去是媒體人，他鍾情於美食，平日就喜歡烹煮食物，與老婆林莉蓁開設「巷子李麵」，專做手工水餃，從外皮到內餡，一點兒都不馬虎，全部自己來，甚至連外送時間都堅持做好隔天就宅配到家，讓饕客一吃就上癮。

◎波蘭老婆賣蛋糕 善化鄉親來捧場

拜臉書興起所賜，近年來幽靈餐廳、虛擬廚房興起，沒有實體店面的蛋糕店也能有一批忠實客戶。嫁來台灣兩年多的波蘭老婆Zaneta，在臉書上開「波蘭老婆甜點屋」，沒想到大獲好評，今年她與老公搬到台南善化居住，很快地也讓很多善化人愛上她做的起司蛋糕，還有人面交時送她柚子，讓她非常感動。

◎劉家正港檸檬汁 觀光客的最愛

位於澎湖馬公市最熱鬧的中正路商圈有1家毫不起眼的飲料店「劉家正港檸檬汁」，超過40多年的老字號，不酸不甜的獨特口感擄獲味蕾，網紅名店，觀光客的最愛。

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時電子報)