受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情影響，愈來愈多聲音呼籲東京奧運延期舉行；不過，國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫說，奧運就像週六的足球賽，無法延期。

美國游泳協會呼籲延辦奧運，美國田徑協會也透過信函提出延辦東京奧運的要求；法國泳協在執行委員會視訊會議後表示：「2020奧運無法在當前情況下做出適當規劃。」

挪威奧林匹克委員會明確建議，直到全球疫情獲得控制之前，東京奧運不宜舉行；巴西奧會建議將東京奧運延後到2021年舉行；西班牙體育總會也出面敦促將原訂今夏舉行的東京奧運延期再辦。

日本放送協會（NHK）報導，巴赫（Thomas Bach）在接受德國媒體專訪談到很多聲音相繼呼籲東奧延期時，表達出延期舉辦的困難度。他說：「奧運就像週六的足球賽一樣無法延期，因為手續非常複雜，要有確切根據才能負起責任做出決斷。」

談到疫情持續延燒，巴赫強調繼續努力朝如期舉辦的想法。他指出，在這種異常狀態並沒有理想的解決方案，「若取消奧運將讓1萬1000名選手的夢想破滅」。

另外，美國總統川普21日在白宮記者會談到東奧時說，「這是很難的判斷」，日本已建造了前所未見的美麗場館，也做好舉辦準備，「我跟（日本首相）安倍晉三說『這是你要決定的事』，相信他應該很快就會做出判斷」。

但川普也說，不知道安倍會做出什麼樣的判斷，「我不應該影響他（做決定）」；「現在有延期到明年舉辦等選項，但全看日本怎麼做」。

(中央社)