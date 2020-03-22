新冠肺炎疫情持續延燒，大多設立在機場、醫院等地的視障按摩受到嚴重衝擊。（伊甸基金會提供／林良齊台北傳真）

新冠肺炎疫情持續延燒，大多設立在機場、醫院等地的視障按摩受到嚴重衝擊，以伊甸按摩小站駐點的按摩師為例，第一季據估計，視障按摩師的收入減少超過五成，若疫情持續升高，第二季收入可能減少7成以上，視障按摩師的生計恐將面臨嚴重困境。

目前在伊甸松山機場按摩站工作的按摩師吳明威坦言，受到疫情影響，平常駐點的松山機場來客量就比平常少了一半以上，以往一天可以按23人，現在平均只剩一半，「大家對近距離接觸的按摩更是拒之門外」。他提及，17年前的SARS歷歷在目，人心惶惶，景氣長達半年才慢慢恢復，此次又發生新冠肺炎疫情，彷彿當年情況再次上演，收入不穩定，連帶生活也造成許多影響。

吳明威指出，會盡力做好按摩環境的清潔、消毒與衛生，按摩前後都會用酒精消毒與洗手，以保障客人的安全，希望疫情盡快減緩，屆時民眾能漸漸重拾信心，到按摩小站給視障朋友支持。

伊甸基金會視障服務處處長廖美枝表示，按摩場域的清潔工作非常重要，加上按摩過程人與人接觸非常緊密，因此伊甸平常即相當重視清潔消毒工作，除要求所有視障按摩師服務前後都要以酒精消毒，亦規定在服務過程要全程配戴口罩。

(中時 )