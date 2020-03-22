為感謝第一線辛苦的防疫人員，量販龍頭家樂福22日宣布，今日（3／22）起針對醫護、檢疫、救護人員，提供冰／熱美式咖啡免費兌換活動，還有門市霜淇淋買一送一優惠！

家樂福說，全台137家家樂福（量販店68家／便利購69家）都從今天開始推出活動，相關人員只要憑工作證、識別證皆可兌換或享優惠。

(工商 )