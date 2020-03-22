感謝防疫勇士！家樂福美式咖啡免費喝 11:382020/03/22 工商 劉馥瑜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖／家樂福提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為感謝第一線辛苦的防疫人員，量販龍頭家樂福22日宣布，今日（3／22）起針對醫護、檢疫、救護人員，提供冰／熱美式咖啡免費兌換活動，還有門市霜淇淋買一送一優惠！ 家樂福說，全台137家家樂福（量販店68家／便利購69家）都從今天開始推出活動，相關人員只要憑工作證、識別證皆可兌換或享優惠。 (工商 ) #家樂福 #人員 #免費 #活動 #優惠 也許您會感興趣 推薦閱讀 廣交會如期舉行 陸政經活動逐復常 04:102020/03/18 兩岸要聞 捷客轉向 北捷大減39萬人次 04:102020/03/18 地方新聞 瑞銀汪濤估陸首季GDP下降5％ 全年增速1.5％ 13:522020/03/18 財經 向防疫戰士致敬！民代媒合業者贈千瓶健康飲給新北聯醫 15:502020/03/18 生活 嚴防境外移入 抵京航班先分流 04:102020/03/19 兩岸要聞 習抗疫模式 戰病毒 兼練兵 04:092020/03/20 焦點新聞 全台最大蛋品公司捐贈雞精防疫 黃敏惠大讚台灣最美風景是人心 17:072020/03/20 社會 挺防疫 必勝客萬份比薩免費送醫護 18:312020/03/20 消費 3月女性限定 六福村推閨蜜雙人行999元 15:232020/03/21 旅遊 三甲級台商醫院 站在防疫第一線 04:092020/03/22 焦點新聞 生活熱門新聞 獨家》張上淳兒赴美爽看NBA 批出國禁令違憲 - 生活 張上淳遭爆兒出國爽玩 網驚：這些人怎麼都不見了 - 生活 蘇貞昌逆時中喊盡量買 他去好市多一看門口...崩潰 - 生活 又一縣市0確診破功！全台153例剩7縣市沒病例 - 生活 與我斷航 義大利疫情是怎麼爆的？他揭內幕 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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