新冠肺炎疫情延燒，台灣第一時間限制口罩出口，接著實施實名登記購買，更進化成2.0版。國家口罩隊成了此次防疫的關鍵之一，財信傳媒董事長謝金河提起經濟部長沈榮津，已接近70高齡的他，功不可沒。

謝金河在臉書表示，台灣有很長一段時間，罵官員如狗，幾乎到了官不聊生的狀態，很多有才華的人都不想進入公部門當官，但此次抗疫得到民眾很高的評價，尤其陳時中部長，他的沈著穩健、眼光精準、實事求是，獲得高度肯定，也逐漸扭轉大家對政府官員的刻板印象。

謝金河說，這次蘇貞昌領導的內閣，是近20年來聲望最高的一次，在民眾搶購衛生紙之際，他逆向操作要大家努力買，將所有供應商都聯結在一起，創意也得到民眾好評。

在防疫過程中，謝金河提到，有一位部長，他卯足一生的力量，努力奔走付出，農曆過年召集口罩生產商、聯絡工具機業者，以快速部隊的作戰方式成立口罩國家隊，在民眾搶物資時，又以網路直播的方式，找來所有供應商，也把產能告訴大家，讓業者現身說法，「這位部長是1951年生，今年已接近70高齡的經濟部長沈榮津。」

沈榮津畢業於台北工專電機工程科，從工業局基層做起，從科長一路到工業局長，在經濟部從基層做起，2015年升常次，蔡英文當選後升政次，後來全台大停電李世光辭職，沈榮津當上部長，做得越來越好，越來越多人肯定他。謝金河指出，經濟部管轄範圍很廣，一般空降的人很容易陣亡，但沈榮津從基層磨練上來，主掌經濟部後發揮高度執行力，長官交付的任務一定使命必達。

謝金河說，這兩年沈榮津逐漸熟悉網路直播，他也勤於與產業溝通，爭取台商回流、用心用力解決五缺問題，到這次口罩國家隊、解決民眾囤積物資，一個70歲的「老歐吉桑」為台灣盡心盡力，連總統也讚不絕口，「沈部長行事穩健，待人熱誠，這是我觀察經濟部長卅幾年，從趙耀東部長後，難得見到的好官！」

(中時電子報)