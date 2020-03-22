昨日（3月21日）是元朗721事件發生8周月，一批不擔心香港疫情升溫的示威者，由昨晚起至今日凌晨2時許，在元朗穿著黑衣於街頭聚集，以雜物堵路、縱火和投擲汽油彈，警方先後舉起橙旗、黑旗和藍旗警告，並施放數發催淚彈及胡椒噴劑驅散，同時制服多人。

示威者聚集至昨晚深夜也仍未散去，午夜過後，一群示威者到建樂街聚集，另有一群示威者在又新街堵路，防暴警員此時到場驅散，驅離過程中有記者被胡椒噴劑噴中。經警方驅散後，示威者於凌晨2時許散去。

(中時 )