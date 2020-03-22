示威者聚集紀念元朗事件 港警一度持槍警告 記者被噴 11:452020/03/22 中時 蔡宗霖 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 昨日驅散行動中，有警察一度舉槍（圖／東網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 昨日（3月21日）是元朗721事件發生8周月，一批不擔心香港疫情升溫的示威者，由昨晚起至今日凌晨2時許，在元朗穿著黑衣於街頭聚集，以雜物堵路、縱火和投擲汽油彈，警方先後舉起橙旗、黑旗和藍旗警告，並施放數發催淚彈及胡椒噴劑驅散，同時制服多人。 示威者聚集至昨晚深夜也仍未散去，午夜過後，一群示威者到建樂街聚集，另有一群示威者在又新街堵路，防暴警員此時到場驅散，驅離過程中有記者被胡椒噴劑噴中。經警方驅散後，示威者於凌晨2時許散去。 (中時 ) #示威 #元朗 #胡椒 #噴劑 #凌晨 也許您會感興趣 推薦閱讀 昱宸生技 推香柏木乾洗手 04:102020/03/18 產業特刊 明凌晨起非本國籍不可入境 外交部：這4類別除外 17:152020/03/18 政治 漁村守護堡壘 岸巡隊凌晨巡邏 2分鐘找回毛小孩 18:122020/03/18 社會 凌晨馬桶堵住 女大生做這決定：終生難忘 19:152020/03/18 社會 「胡椒水」教育洗手重要性！芬蘭爸親做「神奇實驗」獲網讚 22:232020/03/18 國際 西濱布袋段凌晨死亡車禍 駕駛自撞分隔島釀1死 08:592020/03/20 社會 越南女酒後騎車自摔關渡橋頭 頭部重創亡 09:532020/03/20 社會 台南仁德果糖工廠凌晨大火 1、2樓全毀所幸無人傷亡 11:382020/03/21 社會 花蓮凌晨死亡車禍 休旅車女駕駛擦撞曳引車傷重不治 15:022020/03/21 社會 男遇烏龜狠咬不放 家中一物神救援 15:582020/03/21 日常 兩岸熱門新聞 陸首次！廣東報告1例境外輸入關聯病例 - 兩岸 - 旺報 陸新增46例確診病例 其中45例來自境外 - 兩岸 - 旺報 陸媒環時總編：堅決防止地方政府 為守住零增長而瞞報 - 兩岸 陸防疫外交全面出擊 打造全球領導者形象 - 兩岸 伊朗仿製陸利器 襲擊美軍 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。