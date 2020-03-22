新北市長侯友宜22日上午至樹林生命園區視察祭祖情形，並呼籲民眾在這關鍵時刻盡量以線上祭祖的方式來祭拜祖先，避免人群集中，導致交叉感染，讓疫情持續擴大。

侯友宜指出，現在只要在家打開網頁，在旁準備貢品，就能祭拜祖先，民眾未必得要集中至生命園區，希望大家可以一起配合政府政策。

侯友宜說，若真的希望親自到場祭祖，也可以透過分流方式，不一定都要擠在清明節當日，不管提早或是延後時程都沒關係，生命安全才是最重要的。

(中時 )