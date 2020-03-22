侯友宜視察生命園區 鼓勵民眾「線上祭祖」 11:422020/03/22 中時 張睿廷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜22日至樹林生命園區視察，鼓勵民眾用線上祭祖的方式取代傳統祭祖，希望民眾一起共體時艱。（張睿廷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜22日上午至樹林生命園區視察祭祖情形，並呼籲民眾在這關鍵時刻盡量以線上祭祖的方式來祭拜祖先，避免人群集中，導致交叉感染，讓疫情持續擴大。 侯友宜指出，現在只要在家打開網頁，在旁準備貢品，就能祭拜祖先，民眾未必得要集中至生命園區，希望大家可以一起配合政府政策。 侯友宜說，若真的希望親自到場祭祖，也可以透過分流方式，不一定都要擠在清明節當日，不管提早或是延後時程都沒關係，生命安全才是最重要的。 (中時 ) #祭祖 #生命 #侯友宜 #民眾 #園區 也許您會感興趣 推薦閱讀 別只顧著造神！蔡正元稱真正有警覺心的人是他... 08:042020/03/18 政治 防疫不要造神！ 蔡正元讚侯有警覺心：才是好公僕 10:132020/03/18 政治 侯友宜籲蔡英文發布緊急命令 府：暫無頒布的需求 11:232020/03/18 政治 侯友宜與鶯歌、三峽里長座談 行動治理解決問題 00:402020/03/19 生活 該擋就擋 侯友宜籲頒緊急命令 04:102020/03/19 生活新聞 侯友宜：新北市20日起關閉封閉型運動場館兩周 11:012020/03/19 政治 重申蔡英文應發緊急命令！侯友宜：總統要站出來說話 11:402020/03/19 政治 侯友宜喊關門 黃珊珊不認同 04:102020/03/20 地方新聞 外籍移工仍可入境 侯友宜這樣建議勞動部 11:242020/03/20 政治 瘋搶民生物資 侯友宜：買嘟嘟好就好 12:402020/03/21 政治 生活熱門新聞 獨家》張上淳兒赴美爽看NBA 批出國禁令違憲 - 生活 蘇貞昌逆時中喊盡量買 他去好市多一看門口...崩潰 - 生活 張上淳遭爆兒出國爽玩 網驚：這些人怎麼都不見了 - 生活 與我斷航 義大利疫情是怎麼爆的？他揭內幕 - 生活 家樂福夜間畫面曝光 眾人一看鼻酸 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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