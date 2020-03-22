女星歐陽靖與日本攝影師RK交往5年並結婚，旅日多年的她，近來經常在臉書記錄、分享當地新冠肺炎疫情，以及社會因應疾病的狀態，並分享自身經驗及看法，昨她談及自己親眼目睹日本人一項「習慣」，相當吃驚，認為這對抑制疫情有絕對的幫助。

歐陽靖透露，前幾天到一名熟識的日本前輩所開的居酒屋吃東西，一直聊到打烊時間，夫妻倆便陪老闆收拾好才一起離開，該店家1點半結束營業後，老闆跟員工竟然花了超過1個半小時的清潔才下班，「除了所有餐具、調理器材都分別煮沸，地板、水龍頭、餐桌椅的邊邊角角也都仔細用消毒液擦洗過」，歐陽靖表示自己以前也在台北幾間餐廳工作過，真的很少有店家將清潔做得如此仔細。

而她目睹了全過程，覺得不可思議，於是問前輩：「你們從以前就是花這麼多時間關店嗎？」，老闆笑著回答並不是因為疫情的關係，而是一直都如此，歐陽靖提到很多人詢問，日本若還潛伏著很多確診病例黑數，「為什麼沒見到像武漢或部分歐洲國家般，有人路倒猝死、醫療資源崩潰的情形？」，她認為日人長久以來良好的衛生習慣，對抑制病情絕對有幫助。

歐陽靖直言，新冠肺炎對於老人及慢性病患傷害嚴重，而日本跟義大利一樣，也是老年人口較多，可因為生活與飲食習慣不同，加上醫療資源豐富，日本老年人相對健康，重症的機率少，而她在東京生活，也戴口罩，並且沒洗手不碰臉部，除此之外，一回到家就被先生提醒用消毒液漱口。

「日本人很注重『漱口』，他們從小就被教育回家後要洗手＋漱口，甚至每個家庭都備有殺菌專用的漱口藥水」，歐陽靖認為，這或許也是預防呼吸道感染的重要手續之一，她直指日政府為了經濟輕忽疫情、罔顧人民生命安全，認為如果日本能度過這次難關，「靠得絕對是人民的生活習慣與公德心」，但也強調，在日本生活所潛在的染疫風險，還是比台灣高多了，呼籲：「戰役才正開始，希望大家一刻都別鬆懈」。

(中時電子報)