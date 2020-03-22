就在外界逐漸縮小湖人可能確診新冠肺炎的兩名球員名單之際，湖人明星前鋒「一眉哥」安東尼戴維斯卻被謠傳可能是其中之一，讓始終保持社群媒體低調的他，終在22日趕緊發布在自家後院練投的照片，似乎就在宣告他並未確診！

從安東尼戴維斯公布的最新IG動態當中可以看到，除了呼應Nike最新推出的口號，更在自己練投照片寫上，「我們現在比起過往任何時刻，還要像是一個團隊！＃為了世界而戰」似乎就在暗示自己並未感染新冠肺炎，而是健康在家隔離。

先前湖人傳出隊中兩名球員確診新冠肺炎，也讓外界開始使用刪去法，企圖找出真正確診的兩位湖人球員姓名，隨著麥基、杜德利、庫克與卡魯索4人宣告沒有確診，詹姆斯又在社群媒體瘋狂展現存在感，安東尼戴維斯當然會遭外界懷疑。

畢竟安東尼戴維斯上次在社群媒體出現，就是1周前在IG貼出自己場上照片，自從湖人20日宣布陣中兩名球員確診，一眉哥就繼續保持社群媒體沉默，直到開始被謠傳中鏢了，他才趕緊發布新的IG動態自我澄清，只是不知外界信不信。

(中時 )