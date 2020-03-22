知名美國饒舌天后卡蒂B（Cardi B）個性嗆辣直率、有話直說，面對疫情，日前一句「老娘好怕怕」紅遍全球，更被DJ Snake（蛇爺）創作成《新冠病毒Remix》（Coronavirus Remix）登上排行榜。她近日開直播大讚，「中國防疫做得很好。」

卡蒂B表示，新冠肺炎在中國武漢確診人數之所以越來越少，是因為封城的時候，大街上都大量噴灑酒精、消毒液，不光是這樣，人員還會挨家挨戶，敲門測量民眾的體溫，只要發現有人感染新冠肺炎，就會要求他進行隔離，反觀美國做了什麼。

卡蒂B坦言，「我們在居家隔離的時候，政府有在大街上噴消毒水嗎？有一個個測量體溫嗎？我現在都搞不清楚自己有沒有染病，因為今又有確診的球星說自己沒有任何症狀，那老娘到底該不該去檢測？你們全都不當一回事，請問在搞笑嗎？」

卡蒂B直播稱讚中國防疫做得很好。（圖／翻攝自微博）

卡蒂B更砲轟美國總統川普，稱新冠肺炎為「中國肺炎」；她認為，「這是詆毀中國的行為，人家強大的很，絕對不是你冒犯的起，中國說一，老娘不敢說二。」

影片被節錄翻譯成中文，迅速登上微博熱搜，大陸網友紛紛留言「我的黨位留給妳」、「可以給卡姐安排一下央視新聞嗎」、「請提交黨申請書」、「恭喜卡姐即將在疫情後，獲得在中國巡演120場門票」。

●自2分14秒開始。

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(中時電子報)