各國新冠肺炎疫情不斷升溫，新加坡今（22）日宣布，自明（23）日23時59分起，禁止所有外國短期旅客入境或過境新加坡。

新加坡21日出現2起新冠肺炎死亡病例，是該國首次出現死亡案例。

新加坡《聯合早報》報導，新加坡政府今日宣布，自23日深夜23時59分起，所有外國短期旅客，無論國籍，都不能入境或過境新加坡。換句話說，新加坡將自24日起，禁止所有外國短期旅客入境。

新加坡國家發展部長黃循財在記者會上表示，限制外國人入境，是為了將寶貴的人力及醫療資源留給新加坡人。

這項限制入境措施並不涵蓋那些持有提供醫療服務或是公共運輸服務等必要服務的簽證人士。

截至昨日中午，新加坡一共有432起新冠肺炎確診病例，其中228例為境外移入。新加坡昨日也出現2例死亡病例，是該國首次出現死亡案例。

(中時電子報)