中國人民銀行副行長陳雨露22日表示，人民幣匯率將在7附近繼續雙向波動，不存在持續貶值基礎。據新浪財經引述人行說法，人民幣兌美元匯率近期在全球貨幣表現相對穩健，儘管出現被動貶值，但貶值幅度小於歐元、英鎊和新興市場貨幣，CFETS人民幣匯率指數升值達到2.7％。

(旺報 )