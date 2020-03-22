人行：人幣匯率預計在7附近持續雙向波動 13:122020/03/22 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國人民銀行副行長陳雨露22日表示，人民幣匯率將在7附近繼續雙向波動，不存在持續貶值基礎。據新浪財經引述人行說法，人民幣兌美元匯率近期在全球貨幣表現相對穩健，儘管出現被動貶值，但貶值幅度小於歐元、英鎊和新興市場貨幣，CFETS人民幣匯率指數升值達到2.7％。 (旺報 ) #匯率 #貶值 #人民幣 #人民幣匯率 #貨幣 #中國人民銀行 #陳雨露 #英鎊 #歐元 #CFETS 也許您會感興趣 推薦閱讀 人民幣中間價貶值234個基點 人行連續22日暫停逆回購 11:022020/03/18 財經 人民幣即期收報7.026 創逾三周新低 18:402020/03/18 財經 土耳其出現首起新冠死者 確診98例 20:542020/03/18 國際 匯率期貨趨勢專欄－零利率政策 重擊美元 04:102020/03/19 證券．權證 人民幣中間價貶194點 4個半月來新低 10:442020/03/19 財經 倫敦封城危機浮現 英鎊崩跌至35年新低 23:262020/03/19 財經 倫敦陷封城危機 英鎊貶至35年新低 04:102020/03/20 全球財經 人民幣中間價 創12年新低 04:102020/03/21 全球財經 2月人民幣國際支付占比 攀高 04:102020/03/21 全球財經 陸央行預測物價：將出現逐季下降的態勢 11:002020/03/22 兩岸 財經熱門新聞 美股又崩…台股下波最慘殺到哪？專家給答案 - 財經 油價只猛1天又狂殺！戰犯竟是普丁撂這句狠話 - 財經 台股慘崩3600點 空手散戶能撿？專家6字洩密 - 財經 心淌血…散戶斷頭股飆漲停！背後黑手是… - 財經 近五成民眾擔心染病沒錢醫 一張十萬元帳單為何能衝擊川普選情，成為美國人心裡的痛？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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