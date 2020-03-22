總計查扣總賭資新台幣32萬4500元(翻攝照片／戴上容新北傳真）

新北市三重警分局20日深夜破獲德州撲克職業賭場，意外逮獲賭客SBL球星成力煥，22日又再破獲集賢路上「推筒子」職業賭場，查獲賭場老闆、員工及賭客計12人，查扣總賭資新台幣32萬4500元。

據了解，集賢路上的「推筒子」職業賭場，以社區大樓門禁管制作掩護，有鑰匙住戶才能出入。警方掌握線報，在該地埋伏多時，22日深夜2時許，持新北地方法院所開立搜索票，衝破藏身於大樓內的「推筒子」職業賭場，當時12位賭客不畏疫情擠在客廳和小房間內，無人配戴口罩，見到警方闖入自知大事不妙，懊悔抱頭蹲坐在地。

警方表示，搜證後將12人帶回，林姓賭場老闆等3人依賭博罪移送，其餘賭客依社會秩序維護法裁罰，此外總計查扣總賭資新台幣32萬4500元、抽頭籌碼2萬7000元、筒子麻將1副、麻將1副、牌尺4支、監視器螢幕一台、主機一台、鏡頭3個。三重分局警方連日掃蕩職業賭場，共逮捕犯嫌34人，查扣賭資及籌碼總值超過新台幣520萬元。

(中時 )