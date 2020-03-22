新冠肺炎疫情嚴峻，除了台灣醫護人員被限制出境。然而，疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳日前遭爆料，2個醫生兒子在3/4、3/14休假去美國玩，張則澄清僅一個兒子在4日出國，未違反規定。對此，名嘴羅友志說這事惹怒醫界了，他也提及，有一個網友問了一個問題「我都沒想到」，羅寫道，陳時中、張上淳在3/4那幾天呼籲大家不要出國，然後送兒子出國，這什麼心態？

張上淳兩個擔任醫師的兒子被爆料，分別於3月4及14日出國，張上淳回應，他確實有兩個兒子是醫師，3月14日要出國的那位已經取消出國，另一位3月4日出國這位，去的國家，當時醫事司還未列入旅遊警示。

對此，羅友志在臉書指出，這件事惹怒醫界了。他也提及，該文章吸引了500多則網友留言，一堆人在呼喚「張雅琴咧」、「館長咧」、「1450怎麼又沒聲音了？」其中有一名網友問的問題，羅直言「我都沒想到」。羅友志寫道，陳時中、張上淳在3/4那幾天呼籲大家不要出國，然後送兒子出國，這是什麼心態？

網友則紛紛回應表示「護好護滿」、「說一套做一套是他們的本性」、「官官相護」、「顏色對了什麼都對了」、「看了氣到怒吐血」、「什麼心態 ? 就我選贏了我當家啊，罵我雙標又如何 ?只比權勢，何須道理」。

(中時電子報)