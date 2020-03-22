中國人民銀行副行長陳雨露表示，央行3000億元（人民幣，下同）防疫專項再貸款，支持重點企業共5000家，企業獲得的貸款已經超過2000億元，實際融資成本約1.27％左右。

而5000億元的再貼現再貸款額度，目前向企業發放1300多億元。目前一般貸款利率5.49％，較LPR改革前下降0.61個百分點。

(旺報 )