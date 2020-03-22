人行防疫專項再貸款 已釋出2000億人幣 13:132020/03/22 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國人民銀行副行長陳雨露表示，央行3000億元（人民幣，下同）防疫專項再貸款，支持重點企業共5000家，企業獲得的貸款已經超過2000億元，實際融資成本約1.27％左右。 而5000億元的再貼現再貸款額度，目前向企業發放1300多億元。目前一般貸款利率5.49％，較LPR改革前下降0.61個百分點。 (旺報 ) #貸款 #企業 #防疫 #貼現 #貸款額度 #中國人民銀行 #融資 #防疫專項 #陳雨露 #副行長 #利率 也許您會感興趣 推薦閱讀 德商對台灣防疫有信心 04:102020/03/18 財經要聞 川普救市 越救越恐慌 04:102020/03/18 時論廣場 防疫物資再增酒精 不當行為最高關5年 15:182020/03/18 生活 台美共同防疫 蔡英文：將提供美國每周10萬個口罩 17:232020/03/18 政治 央行降息1碼 終結「連14季凍結」 16:262020/03/19 財經 陸銀搶攻線上貸 利率降至4字頭 04:092020/03/20 焦點新聞 科林助聽器 遠端調整免出門 04:102020/03/20 產業特刊 楊金龍掛保證 台灣不會走到零利率 04:102020/03/20 財經焦點 校園自製防疫品 輕巧有效率 04:102020/03/20 地方新聞 勤業眾信：陸零售業恐入不敷出 04:102020/03/21 全球財經 財經熱門新聞 美股又崩…台股下波最慘殺到哪？專家給答案 - 財經 油價只猛1天又狂殺！戰犯竟是普丁撂這句狠話 - 財經 台股慘崩3600點 空手散戶能撿？專家6字洩密 - 財經 心淌血…散戶斷頭股飆漲停！背後黑手是… - 財經 搶救美頁岩油！川普驚爆1句話 油價瘋了狂噴30％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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