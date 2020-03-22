侯友宜目標將防疫旅館衝至2000間 滿足居家隔離需求 12:112020/03/22 中時 張睿廷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜表示目前新北已有188間防疫旅館，未來會朝2000間努力，讓新北市民都能安心。（張睿廷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜22日特別針對防疫旅館對大眾說明，表示目前新北市已有188間防疫旅館，未來目標是衝到2000間，讓廣大歸國旅客都有地方安心居家檢疫。 侯友宜指出，新北市許多旅館對防疫政策都相當配合，甚至祭出3至5折的優惠，讓民眾能夠以優惠的價錢進行隔離，對此他相當感謝。 侯友宜提到，新北市是全國居家檢疫量體最大的城市，昨日有8千多人返國須居家檢疫，今日更增至9640個，他們未來會與更多旅館合作，將疫情圍堵、控制，避免病毒向外擴散，造成交叉感染。 (中時 ) #旅館 #居家 #侯友宜 #防疫 #檢疫 也許您會感興趣 推薦閱讀 港澳下重手 入境者一律隔離14天 04:092020/03/18 焦點新聞 別只顧著造神！蔡正元稱真正有警覺心的人是他... 08:042020/03/18 政治 居家檢疫關懷包藏好康 有搶手物資「酒精」 16:392020/03/19 生活 獨家》網路填寫居家檢疫資料卻消失 民眾憂心成防疫漏洞 16:572020/03/19 生活 防疫旅館排不到？ 新北百家旅館推「家屬安心價」 19:022020/03/19 政治 台推防疫智能平台 追蹤就診者 04:092020/03/20 焦點新聞 每周提報名單 證期局嚴控券商人員出國 04:102020/03/20 金融．稅務 科林助聽器 遠端調整免出門 04:102020/03/20 產業特刊 排隊2小時 才能搭上防疫小黃 04:102020/03/20 生活新聞 校園自製防疫品 輕巧有效率 04:102020/03/20 地方新聞 生活熱門新聞 獨家》張上淳兒赴美爽看NBA 批出國禁令違憲 - 生活 蘇貞昌逆時中喊盡量買 他去好市多一看門口...崩潰 - 生活 張上淳遭爆兒出國爽玩 網驚：這些人怎麼都不見了 - 生活 與我斷航 義大利疫情是怎麼爆的？他揭內幕 - 生活 家樂福夜間畫面曝光 眾人一看鼻酸 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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