新北市長侯友宜22日特別針對防疫旅館對大眾說明，表示目前新北市已有188間防疫旅館，未來目標是衝到2000間，讓廣大歸國旅客都有地方安心居家檢疫。

侯友宜指出，新北市許多旅館對防疫政策都相當配合，甚至祭出3至5折的優惠，讓民眾能夠以優惠的價錢進行隔離，對此他相當感謝。

侯友宜提到，新北市是全國居家檢疫量體最大的城市，昨日有8千多人返國須居家檢疫，今日更增至9640個，他們未來會與更多旅館合作，將疫情圍堵、控制，避免病毒向外擴散，造成交叉感染。

(中時 )