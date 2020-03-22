3月21日下午召開的北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組第四十六次會議暨首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制第十三次會議要求，加強入境檢疫工作，對有症狀、有流行病學史、有線索、有必要的入境人員4種情況必做核酸檢測。

會議強調，要主動加強與分流北京口岸入境國際航班加降機場的銜接，做好回京中轉和進京人員的接轉工作，形成閉環管理，確保安全順暢有序。加強入境檢疫工作，對有症狀、有流行病學史、有線索、有必要的必做核酸檢測。優化北京口岸入境流程，避免旅客滯留時間過長。優先照顧好老人、孕婦、兒童、殘疾人等群體。嚴格機場防疫管理，全面做好消殺、防護等工作，防止環境汙染。嚴格執行境外進京人員集中醫學觀察14天的措施，做好外國駐華使團工作人員的防疫工作。關心關愛在外中國公民和留學生，利用各線上健康諮詢平臺，提供線上醫療服務。

會議強調，對境內外進京人員，各交通場站責任單位和相關區都要實行閉環管理，加強資訊互通，落實好居家或集中醫學觀察措施。加強集中醫學觀察點的管理和檢查，配足工作力量和防護物資，嚴格落實防疫措施，消除安全隱患。各區級定點醫院要全面恢復日常醫療服務，滿足患者診療需求。

(旺報 )