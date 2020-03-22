陸證監會：外資流動對A股有擾動沒顛覆衝擊 13:152020/03/22 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸證監會副主席李超22日在國新辦新聞發佈會上表示，統計從今年初到現在，外資從A股淨流出200多億人民幣。由於過去2019年外資進入A股比較集中，讓近1個月數據和之前相比反差較大，但實際上規模並不大。他說目前外資占A股流通市值僅占4％，有擾動但並沒有顛覆性和根本性的衝擊。 據新浪財經引述李超說，從外資流動情況來看，債券市場近期外資流出不明顯，還有小額流入；股票市場近1個月流出數額較大且集中。 (旺報 ) #外資 #a股 #大陸 #市場 #證監會 #李超 #債券市場 #股票 #人民幣 #市值 也許您會感興趣 推薦閱讀 台積外資賣不停 台股仍有回測底部壓力 04:102020/03/18 證券．權證 《電子零件》5G訂單需求旺，聯茂獲美日外資同喊進 12:502020/03/18 財經 農夫山泉擬赴港IPO 陸證監會接收申請資料 15:402020/03/18 財經 人民幣中間價貶194點 4個半月來新低 10:442020/03/19 財經 港股跌900點 大陸房產股慘、蘋概股開高走低 11:102020/03/19 財經 《金融股》王道殖息率7.38％，啟動庫藏股 08:012020/03/20 財經 陸證監會批准大連商品交易所開展液化石油氣期貨 09:332020/03/20 財經 《金融》美股長線投資價值浮現，短期要先過三關 15:232020/03/20 財經 中概股難逃股災 04:092020/03/22 專題周報 陸證監會：疫情對A股市場影響 已逐步得到消化 11:432020/03/22 兩岸 財經熱門新聞 美股又崩…台股下波最慘殺到哪？專家給答案 - 財經 油價只猛1天又狂殺！戰犯竟是普丁撂這句狠話 - 財經 台股慘崩3600點 空手散戶能撿？專家6字洩密 - 財經 心淌血…散戶斷頭股飆漲停！背後黑手是… - 財經 搶救美頁岩油！川普驚爆1句話 油價瘋了狂噴30％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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