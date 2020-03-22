大陸證監會副主席李超22日在國新辦新聞發佈會上表示，統計從今年初到現在，外資從A股淨流出200多億人民幣。由於過去2019年外資進入A股比較集中，讓近1個月數據和之前相比反差較大，但實際上規模並不大。他說目前外資占A股流通市值僅占4％，有擾動但並沒有顛覆性和根本性的衝擊。

據新浪財經引述李超說，從外資流動情況來看，債券市場近期外資流出不明顯，還有小額流入；股票市場近1個月流出數額較大且集中。

(旺報 )