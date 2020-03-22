警方查獲陳嫌製毒，查扣大批製毒工具及毒品成品、半成品。（板橋警分局提供／王揚傑新北傳真）

刑事局去年8月查獲42歲陳姓男子自學從相思樹皮提煉新興毒品「二甲基色胺」〈Dimethyltryptamine，俗稱DMT〉，陳嫌羈押期滿交保後「重操舊業」，19日再次遭板橋警分局19日查獲製毒，查獲大量二級毒品二甲基色胺結晶體成品及半成品。

據了解，「二甲基色胺」效果類似亞馬遜雨林原住民傳統藥物「死藤水」，食用後會產生強烈迷幻效果，據傳可感受「通靈」及「瀕死體驗」，被南美巫師薩滿在進行通靈時飲用，近年在歐美、澳洲等國相當氾濫。

警方表示，去年陳嫌與女友在大台北山區採集相思樹皮，再購買化學藥劑，以網路自學方式，自行成功提煉出二甲基色胺結晶體，再透過網路販賣牟利，當時初估他一年販毒獲利近百萬元。

日前陳嫌羈押期滿，交保獲釋，竟回老巢繼續製毒，由於形跡鬼祟，加上房內不時有怪味傳出，引起轄區板橋警方注意，19日晚間由板橋派出所所長楊建良率隊清查，起初屋內陳嫌佯裝應門，員警聽到急促沖水聲，直覺有異，遂要求開門，員警經同意進屋後，刺鼻臭味撲面，當場查獲陳嫌製毒。

警方屋內發現大量製毒的黑水，檢測後呈現二級毒品反應。經通知鑑識中心支援現場勘察，查扣大量製毒原料及設備，另外也發現大麻乾草、安非他命及二甲基色胺成品及半成品。

板橋分局表示，警方這次透過「清查出租套房計畫」，成功瓦解製毒工廠、逮捕陳嫌到案，除查扣罕見的二甲基色胺結晶體成品、製毒設備及化學藥劑等大批證物，偵訊後依毒品危害防治條例移送檢方偵辦，並將持續擴大追查販毒網絡。

(中時 )