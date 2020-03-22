竹北市第4公墓納骨塔清明連假期間將禁止入內，近日已有民眾前往祭祀。（莊旻靜攝）

竹北市公所公告，位於福德街的竹北市立圖書館，將於23日起暫停開放，作為第二辦公室使用。（莊旻靜攝）

竹北市公所公告，清明節連假祭祖，第4公墓納骨塔將禁止入內。（竹北市公所提供／莊旻靜新竹傳真）

竹北市公所公告，位於福德街的竹北市立圖書館，將於23日起暫停開放，作為第二辦公室使用。（竹北市公所提供／莊旻靜新竹傳真）

清明節即將到來，新竹縣竹北市公所為了因應新冠肺炎，發出公告，將採取掃墓分流措施，第4公墓納骨塔於4月2日至5日暫停入內，民眾仍可於塔前祭祀；另外為了超前部署，竹北市立圖書館將暫作為公所第二辦公室，23日起不對外開放。

竹北市公所表示，由於疫情嚴峻，公所採取「防疫祭祖一起顧」，第4公墓納骨塔於清明節期間不開放，欲祭祖民眾可於塔前祭祖，並設置簡易式帳棚、圓桌，放置祭品，管理室也有提供酒精、抗菌洗手乳提供民眾消毒。

第4公墓納骨塔即日起於4月1日，每次管制50人入塔祭祖，也每日清潔消毒，避免提高感染機率。竹北市長何淦銘於4日當天，也以簡易追思方式擔任主祭，何淦銘也呼籲民眾，分流或是由族人代表掃墓，也可提早開始，以免增加風險。

除此之外，為了超前部署，竹北市公所將易地辦公，自3月23日起，位於福德里的竹北市立圖書館，將改作為竹北市公所第二辦公室，自當天起，停止對外開放，僅接受預約取書，還書則透過還書箱還。

何淦銘表示，1月即有模擬分流辦公狀況，當時疫情看似平緩，上周開會後，決定實際分流辦公，各課室將分組派員，待圖書館24日消毒完畢後，25日即進駐，直到疫情緩和為止，也請民眾多加體諒，正值疫情嚴峻之際，他也提醒市民須加強自身防疫，減少出入公共群聚的密閉空間、場所，勤洗手消毒，守護自身健康。

(中時 )