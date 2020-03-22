大聯盟受新冠肺炎影響全面停擺，不少旅美選手先後返台，剛被下放至3A的印地安人隊選手張育成，也因為多出時間陪伴孕妻選擇回台，他在推特和Instagram上分享他已抵台，並且要先自主隔離14天，兩周後才能親眼見到家人。

張育成今早在推特寫下，「剛抵達台灣，高興能回到我妻子和家人身邊，大家都要健康安全，棒球隨時都會回來的！」張育成遵守台灣防疫政策，回來後也不能先與想念已久的家人見面，只能透過視訊，不過他仍表示，「雖然這兩周還不能親眼看到老婆和家人，但我還是很高興能離他們這麼近！」

他同時也在Instagram的限時動態分享自己與老婆視訊的截圖，寫下「做好居家檢疫，保護家人也保護我的國家！」還分享老婆為她制定的每日計畫，希望這14天都有事可做不無聊。

張育成今年春季熱身賽出賽13場，敲出台灣選手的唯一全壘打，打擊率2成50，去年登上過大聯盟，守備功力獲得好評價，今年雖預計從3A出發，不過仍有機會上大聯盟，只不過如今大聯盟連開季時間都無法確定，只能先準備好自己。

(中時 )