3月21日0—24時，大陸31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團報告新增確診病例46例，其中境外輸入確診病例45例。那另一例來自哪裡呢？
據國家衛健委22日通報，上述45例境外輸入確診病例中，上海14例，北京13例，廣東7例，福建4例，江蘇2例，河北、浙江、江西、山東和四川各1例。
該通報顯示，21日，廣東新增境外輸入確診病例7例。
而另據廣東省衛健委22日通報：21日當天，廣東全省新增確診病例8例。具體為：深圳3例(英國、泰國、西班牙輸入各1例)、廣州3例(菲律賓、土耳其各輸入1例，境外輸入關聯病例1例)、湛江1例(法國輸入)、珠海1例(英國輸入)。
可見，21日，31省份新增確診46例中境外輸入45例，另一例則是來自廣東廣州的境外輸入關聯病例。
根據公開報導，這是大陸首次報告境外輸入關聯病例。截至3月21日24時，累計報告境外輸入確診病例已達314例。全球疫情洶湧 ，防止境外輸入已是當前緊迫任務！
(旺報 )
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