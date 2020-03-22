為減緩武漢肺炎疫情擴散，雅加達明天起進入兩週緊急狀態，雅加達省政府今天出動大批消防、清潔隊員在主要幹道、公車站、市場等地點噴灑消毒液大掃除。

印尼至21日通報450例2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例，死亡人數累計38人，遍布全國一半的省級行政區，病患集中在雅加達，雅加達已有267例確診，約占59%，死亡人數23人。

雅加達省長阿尼斯（Anies Baswedan）20日宣布雅加達自23日起進入緊急應變狀態至4月2日，建議公司行號讓員工在家上班，或者減少到公司上班的員工數，也將關閉電影院等娛樂場所。

阿尼斯指出，大眾運輸將大量減班。來往雅加達郊區與市中心的通勤列車（Commuter Line）原本一天有991班，將減少276班；公車系統也將只剩下行駛主要幹道的雅加達快捷專線巴士（TransJakarta）（BRT）提供服務，晚間8時提早結束營運，所有支線公車則將完全暫停服務。

印尼仍沒有宣布封城，雅加達進入緊急狀態期間，民眾仍可外出，但必須保持「社交距離」。阿尼斯說，將派駐雅加達警察等執法人員在各車站，限制搭乘大眾運輸的人數，確保民眾一定距離。

印尼國家警察媒體公關主任阿爾格（Argo Yuwono）日前也指出，所有會聚集人群的活動都將受到禁止，包括宗教集會、文藝活動、音樂會、市集、家族聚會、運動賽事以及抗議活動等。

雅加達今天上午出動大批消防車、清潔隊員在主要幹道進行大範圍消毒。雅加達自16日起已關閉學校以及主要觀光景點、公園等公共空間。阿尼斯指出，如有必要，將再延長緊急狀態。

(中央社)