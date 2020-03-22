「之前一直在這裡打羽毛球，聽說恢復營業了，就帶孩子一起來運動一下。我們大人打球，孩子在場館裡玩蹦床、攀岩。一想到能運動了，就很開心。」馬雲香說。

正在青海體育中心氣膜館外排隊的馬雲香是西寧市一名社區工作者，疫情期間，她一直堅守崗位。恰逢週末，她選擇和家人一起，重回羽毛球場，享受運動的暢快。

青海體育中心俱樂部經理劉佳介紹，在室外運動場地於3月17日陸續開放後，青海體育中心的室內運動場館於3月21日起陸續恢復開放。「早上開放2個小時，有20多位市民來到場館運動，諮詢電話也響個不停。」劉佳說。

「開放前，我們按要求配備了相應物資，對所有場地進行了徹底消毒，工作人員進行了相應培訓。恢復開放後，每天會定時對場館全域進行消毒，在場地閒置時間會進行局部消毒並加強通風，希望為來健身的市民提供安心舒適的運動場地。」劉佳說。

西寧市體育局表示，西寧市1609處戶外健身路徑已全部實現對外開放。在此基礎上，西寧市對全市109家室內體育場館從落實防控準備、做好防控提示、嚴格入場要求、實施客流管控、加強衛生管理、執行應急預案和配合監督檢查7方面做出復工指導與要求。

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(旺報 )