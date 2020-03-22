新北市陳男與一對情侶同住八里區，2018年4月間3人飲酒到天亮，而陳男卻趁男友上班，謊稱要離開公司買飲料，實則返家性侵已爛醉的19歲女子，事後竟辯稱喝醉忘記了，一審依乘機性交罪判處有期徒刑4年，民事部分，士林地院日前審結，判決陳男須賠償被害女子80萬，可上訴。

判決指出，3人因為工作關係同住一個屋簷，前年4月19日凌晨，3人共喝了1瓶紅酒、16罐瓶酒，直到早上5、6點就寢，陳男和男同事早上7點多吃完早餐一起上班，但到了11點，陳卻藉故要外出買飲料，遲遲沒有返回公司。

被害女子的男友察覺異狀，返家竟見陳男機車停放在樓下，進房赫見女友沒穿內褲躺在床上熟睡，地上還有用過的保險套，經醫院驗傷，在女下體採集到陳的DNA，才憤而控告陳男乘機性交，一審刑事部分判處有期徒刑4年。

陳男事後辯稱，他因酒醉返家睡覺，完全不知道發生什麼事情，是女子將他拍醒。法官認為，陳男早上還與男子一起吃早餐，一起上班，認定意識清楚，陳辯詞是狡辯，性侵行為已侵害女子身心健康，且迄今仍無任何悔意，判決須賠80萬元。

(中時 )