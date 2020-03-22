造型師林國基投身公益數十年，始終低調，今年3月他協力故鄉雲林的華山基金會募到150萬，促使台西天使站成功復站，進而幫助台西鄉的無依老人，他表示：「為善不欲人知，有時候不一定是好事，我想讓大家知道，社會角落仍有很多需要幫助的人，希望藉由這次機會拋磚引玉，能引發更多善的循環。」他感嘆，「很多獨居老人不小心跌倒就再也爬不起來，每次聽到社工進行訪視問『還活著嗎』？是件多讓人傷心的事情。」

華山基金會台西站因經費籌措不易，已廢站10年，多年來和其他工作站擠在偏遠辦公室，導致服務孤老不易，林國基曾拜訪遭棄養幾近盲視的八旬婦人，他感慨：「凌亂家中只有她一人，為裹腹拔菜雙手遭利草割傷都不知道，傷口上的血都凝固了。」他當時眼淚都快掉下來仍笑著鼓勵該名婦人，林國基說：「要探訪的老人太多，他們都捨不得義工離開，因為一整周都沒人跟他們說話，很讓人不捨。」

林國基盼喚醒大眾對偏遠弱勢老人的重視。（艾迪昇提供）

林國基表示台西鄉目前照顧83位弱勢老人，當中有許多對象不符合政府補助資格，謀生能力不足進而成為社會邊緣人，他在一年前萌生復站念頭，於是與相關人員研究該從何著手進行募資，終於在3月正式復站，他感性說道：「內心有很多感觸和感謝，謝謝所有願意捐款伸出援手的好朋友們！」林國基直言：「看見老人眼中的笑容，那些努力都值得了。」

他盼能藉此喚醒大眾對偏遠地區弱勢老人的重視，林國基說：「如果您願意為這些弱勢族群盡一份心力，可以捐款或擔任臨時義工，幫忙發送物資。」他欣慰表示，以後大家一起做善事，不必默默地做了，他感性說：「我仍舊繼續守護故鄉台西天使站，幫忙照顧弱勢孤獨的老人。」讓愛能持續傳遞下去。

(中時 )