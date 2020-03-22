西班牙阿拉貢自治區（Aragón）衛生部長馬里昂（Javier Marion），日前在記者會上發布新冠肺炎最新訊息時，提到一線醫護口罩緊缺，一度哽咽說不出話，隨後落下男兒淚，讓人看了相當不捨。

據西班牙《先鋒報》報導，衛生部長馬里昂18日在記者會上，先是感謝一線醫護的努力付出，之後提到最近數日確診人數有緩解，但醫護還是缺乏應有的防護措施，而且情況相當嚴重。

馬里昂說到一半突然說不出話，低頭扶額、哽咽出聲；當他再度抬起頭時，情緒未能好好控制住，甚至伸手捂住嘴巴，表情相當難過。雖然記者會的鏡頭轉向其他發言人，但報導指出馬里昂忍不住當場淚流滿面。

據《新浪網》報導，西班牙當地口罩缺乏問題相當嚴重，價格也被不肖人士大為哄抬，甚至還賣出一片人民幣2200元（約台幣9550元）的天價，民眾也被迫不戴口罩出門，相當無奈。

統計數字顯示，截至3月20日西班牙新冠肺炎確診人數已達20410人，死亡人數來到1041人，成為全球確診人數在義大利、大陸後的第三高國家。

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(中時電子報)