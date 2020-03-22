沙俄增產削價戰開打、新冠肺炎疫情全球蔓延，國際油價崩跌，中油宣布23日凌晨零時起汽、柴油價格每公升各調降1.3元及1.5元，連四周調降下，92無鉛汽油每公升跌破20元大關、來到19.0元、95無鉛汽油每公升為20.5元、98無鉛汽油22.5元，至於超級柴油更降至每公升16.2元。

由於各國政府與央行祭出的救市措施，無法消除因疫情造成的需求驟減預期，美國油價一周崩跌29％，創1991年波灣戰爭爆發以來最慘紀錄。有些分析師甚至悲觀預測，若沙國執意增產搶市，油價恐探底到每桶10美元。

中油表示，受沙、俄等主要產油國宣布4月起削價增產、新冠肺炎疫情在美國大流行等因素影響，帶動國際原油價格下跌。本週調價指標7D3B週均價為每桶28.01美元，較前週33.66美元下跌5.65美元，新台幣兌美元匯率貶值0.187元，國內油價依公式計算跌幅為13.02％，92無鉛汽油及柴油均未超過亞鄰最低價，故汽、柴油應各調降1.3元及1.5元，足額調整。

(中時 )