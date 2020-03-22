東京奧運目前依照計畫尚未要延期，美國總統川普(Donald Trump)叫大家去問日相安倍晉三。川普個人建議延期1年，雖然安倍不願意，但真正的決定權始終在國際奧會(IOC)手裡。國際奧會目前的安排是如期舉辦。

美國田協跟在泳協之後加入陳情行列，他們希望美國奧會支持延期，替大家向國際奧會疏通。撐竿跳女將莫里斯(Sandi Morris)發文開炮：「整件事最令人火大的就是國際奧會，他們想怎樣就怎樣，完全不顧運動員的處境。大家無法訓練也就罷了，現在連藥檢也受影響，看起來我們剩下的選擇就是別無選擇。」

國際奧會還鼓勵選手照常練習，「依照7月24日開打的進度去練習」。去哪裡練？奧運5金泳將蕾德基(Katie Ledecky)好幾日沒有下水了，因為她找不到安全的場地。撐竿跳這種項目顯然也沒辦法在家裡或是公園練習。

美國前疾管中心主任阿里‧可汗(Ali S. Khan)說：「中國的疫情快結束了，南韓也逐漸穩定，義大利和美國正在擴大，還有其他國家未爆發。全世界的疫情處於非同步狀態，要在7月前完全平息並非不可能，但是我認為可能性非常低。」

(中時電子報)