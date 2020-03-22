新北市長侯友宜21日上午被媒體問到校園防疫問題時指出，這兩三周是關鍵時刻，一定要全力防堵校園疫情擴散，新北市會做出最嚴格的管控，包括戴口罩、量體溫等，將防疫做到最全面。

侯友宜表示，如果校園內有學生沒戴口罩，校方也會協助，並趁機教育孩子防疫觀念，尤其現在已有學校傳出交叉感染，新北市學校更該繃緊神經，面對疫情。

侯友宜也提到，新北市包括校園及許多公共場館都已關閉，希望私有場館也能共體時艱，在活動時控制人流，避免大規模群聚人潮。

(中時 )