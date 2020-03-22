侯友宜：校園防疫須做到最好 防止群聚感染 12:132020/03/22 中時 張睿廷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜指出，校園防疫一定要做到最好，避免群聚感染發生。（張睿廷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜21日上午被媒體問到校園防疫問題時指出，這兩三周是關鍵時刻，一定要全力防堵校園疫情擴散，新北市會做出最嚴格的管控，包括戴口罩、量體溫等，將防疫做到最全面。 侯友宜表示，如果校園內有學生沒戴口罩，校方也會協助，並趁機教育孩子防疫觀念，尤其現在已有學校傳出交叉感染，新北市學校更該繃緊神經，面對疫情。 侯友宜也提到，新北市包括校園及許多公共場館都已關閉，希望私有場館也能共體時艱，在活動時控制人流，避免大規模群聚人潮。 (中時 ) #校園 #防疫 #侯友宜 #新北市 #學校 也許您會感興趣 推薦閱讀 別只顧著造神！蔡正元稱真正有警覺心的人是他... 08:042020/03/18 政治 大力推動都更三箭 侯友宜：2022年都更案目標可破550件 15:432020/03/18 風格 都更三箭展現成效 侯友宜：2022年目標破550件都更案 15:582020/03/18 財經 排隊2小時 才能搭上防疫小黃 04:102020/03/20 生活新聞 校園自製防疫品 輕巧有效率 04:102020/03/20 地方新聞 佛系、魔系、傲慢系 04:102020/03/20 時論廣場 澎湖公車司機樂意開防疫專車 縣府感動加保500萬元保險 11:582020/03/20 社會 防疫車隊擴充 旅客不再等無車 13:242020/03/20 生活 侯宣布禁醫院探病 柯P：新北醫院也不多啊 12:392020/03/20 政治 開放寄口罩給親人 政院鬆口 04:102020/03/21 生活新聞 生活熱門新聞 獨家》張上淳兒赴美爽看NBA 批出國禁令違憲 - 生活 蘇貞昌逆時中喊盡量買 他去好市多一看門口...崩潰 - 生活 張上淳遭爆兒出國爽玩 網驚：這些人怎麼都不見了 - 生活 與我斷航 義大利疫情是怎麼爆的？他揭內幕 - 生活 家樂福夜間畫面曝光 眾人一看鼻酸 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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