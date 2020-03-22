新冠肺炎疫情持續延燒，屏東縣出現首例確診案例，疾管署各縣市確診地圖，原本確診數為0的屏東縣。增為1例確診，為境外移入個案，目前收治於縣內負壓隔離病房治療中。縣府21日下午也召開「屏東縣疫情指揮中心會議」，縣長潘孟安指示縣府24小時待命防疫。

屏東縣出現首例確診個案，在屏東的地方網路社群上引發一陣騷動，哀嚎「屏東縣也淪陷了！」縣府衛生局表示，該案例無社區活動史，接觸史相對單純，目前縣內各項防護措施都已啟動，呼籲民眾不需過度恐慌。

截至22日上午，屏東縣居家檢疫有656人，縣府表示，防疫旅館已整備待命，提供居家檢疫者家屬居住，讓需要居家檢疫的家庭有更多的選擇。縣府21日再次召開「屏東縣疫情指揮中心會議」，由縣長潘孟安主持，指示縣府24小時待命防疫。

為了擴大醫療服務及防疫量能，縣府於屏北、屏中及屏南地區共指定14家急救責任醫院，擔任社區採檢點進行篩檢任務，避免個案集中大醫院造成醫療量能壅塞及院內感染風險增加。另外為提升疑似病患就醫分流機制，及輕症病人就地治療，急救責任醫院將進行專責病房開設及相關整備作業。

縣府也呼籲居家檢疫或居家隔離民眾，都應確實遵守各項規定，切勿心存僥倖擅離處所，以免觸法受罰。也感謝配合居家檢疫、居家隔離民眾，與政府共同努力為疫情設下防線。

(中時 )